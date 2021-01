Tortona, undicesima perla nella collana di vittorie, abbattuta Casale

Più che una vittoria, un trionfo. La Bertram Tortona ha archiviato il derby contro la Novipiù JB Casale Monferrato tracciando tra sè e l’avversaria un fossato di ben 40 punti. E così fanno undici vittorie in altrettante gare. Gli alessandrini procedono quindi nella loro marcia trionfale. Per i monferrini si tratta del secondo cappaò di fila dopo quello contro l’AssiGeco Piacenza. Lo stato di salute di Tortona che non conosce la minima incrinatura è documentato a dovere da ben cinque giocatori finiti in doppia cifra. A Casale non è stato sufficiente il pur generoso apporto dell’ex Bcc Treviglio Corban Collins.

PRIMO QUARTO – Casale parte con la marcia veloce innestata portandosi sul 10-5 a favore con il duo Collins- Martinoni, Severini, però, riporta la parità a quota dodici. Tortona riprende il consueto ritmo allegro con brio e ha in Fabi il terminale ottimale della sua manovra. Questo le permette di archiviare il primo quarto avanti per 22-14.

SECONDO QUARTO – Sanders appare in particolare stato di ispirazione e grazie a lui Tortona decolla fino all’ultimo strato di cielo avanti di tredici punti (32-19). Casale ha le polveri un po’ bagnate e Tortona si apre una prateria con cui arriva all’intervallo lungo avanti per 46-25.

TERZO QUARTO – Mascolo e Severini prendono per mano i padroni di casa ed esprimono in modo assai eloquente il suo desiderio di chiudere la pratica con largo anticipo; il 55-27 è la fotografia di come Tortona faccia il bello e il cattivo tempo e Casale, invece, non sappia più mordere.

ULTIMO QUARTO – Si assiste praticamente a una passerella targata Bertram, arrivano anche Sackey e Rota a impreziosire la compagnia e per Casale il buio cala inesorabile. Il finale dice 83-43 per la pattuglia di Marco Ramondino con un terzo dei punti complessivamente messi a segno firmato dalla premiata ditta Mascolo- Severini.

MIGLIORI IN CAMPO

BRUNO MASCOLO (BERTRAM TORTONA): diciotto sigilli con Bergamo, diciassette contro Casale. Media delle ultime due gare: circa diciassette punti. Mascolo è sempre più uno degli uomini guida di questa Tortona che sogna in grande e lo dimostra turno per turno.

CORBAN COLLINS (NOVIPIU’ JUNIOR BASKET CASALE MONFERRATO): cerca di tenere in piedi una barca che affonda dopo il primo quarto, è l’unico che acceda dei suoi alla doppia cifra, troppo poco per una squadra dello spessore di Casale.

TABELLINO

BERTRAM TORTONA: Mascolo 17, Severini 13, Sanders 12, Ambrosin 11, Cannon 10, Tavernelli 8, Fabi 8, Gazzotti 4, Rota, Sackey. Coach: Marco Ramondino.

NOVIPIU’ JUNIOR BASKET CASALE MONFERRATO: Collins 11, Valentini F: 9, Thompson 8, Martinoni 7, Valentini L. 4, Camara 2, Giombini 2, Sirchia, Tomasini, Lomele, Cappelletti. Coach: Mattia Ferrari.

ARBITRI

Angelo Caforio di Brindisi

Luca Maffei di Preganziol (TV)

Nicholas Pellicani di Ronchi dei Legionari (GO)