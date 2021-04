Post Cantù-Brindisi, Vitucci:”Era importante vincere. Abbiamo difeso bene nei momenti cruciali della partita”

Vittoria fuori casa, la nona stagionale in campionato, per la Happy Casa Brindisi dominante a Desio per 71-93 sull’Acqua San Bernardo Cantù.

Queste le dichiarazioni di coach Vitucci nel posta partita:

“Buona vittoria di squadra, costruita passandoci la palla con ben 28 assist corali e difendendo abbastanza bene nei momenti importanti della partita. Eravamo chiamati a vincere obbligatoriamente e l’abbiamo fatto con grande orgoglio e determinazione. Sono contento per i miei ragazzi. La pallacanestro passa in secondo piano rispetto alla salute e il difficile momento che stiamo vivendo. Auspico a Cantù di tornare presto alla normalità; hanno pesato per loro le assenze di Gaines e dei due allenatori, senza nulla togliere al mio collega oggi in panchina“.

Fonte: Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi