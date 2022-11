L’Italia di Gianmarco Pozzecco lotta con testa e cuore per 45 minuti contro la squadra campione d’Europa e del Mondo in carica, ma deve arrendersi dopo un supplementare, terminato 84 a 88 in favore degli iberici.

Il miglior marcatore è stato Nico Mannion con 20 punti. Marco Spissu con 12 e Paul Biligha con 10 gli altri Azzurri in doppia cifra. Severini ritocca il suo career high in Nazionale segnandone 8.

“Congratulazioni a tutti i ragazzi in campo. È stato uno spot bellissimo per la pallacanestro. Avremmo voluto vincere. I miei ragazzi hanno giocato con il cuore davanti ad un pubblico fantastico. Chi ha guardato la partita in tv ha sicuramente pensato che il basket è uno sport bellissimo. Ora ricarichiamo le pile e andiamo in Georgia per provare a vincere una partita molto complicata”.

A bordo campo a sostenere gli Azzurri di Pozzecco anche il Ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del CONI Giovanni Malagò, accanto alla leggenda Valentino Rossi, al fresco campione del mondo di MotoGP “Pecco” Bagnaia e alla medaglia d’Oro olimpica di salto in alto Gianmarco Tamberi. Ai tre è stata consegnata dal presidente della FIP Giovanni Petrucci una Maglia Azzurra durante l’intervallo.

Fonte: FIP