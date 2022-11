Pozzecco: “Io e Petrucci non siamo soli. Abbiamo questi ragazzi”

Una gara davvero avvincente quella andata in scena nella Vitrifrigo Arena di Pesaro, sold out per l’occasione. L’Italbasket sfida i Campioni d’Europa e del Mondo della Spagna. Sogna fino alla fine, grazie a Mannion e Spissu, ma Fernandez è determinante. Termina 84-88 dopo un tempo supplementare. Queste le parole di Gianmarco Pozzecco a Sky Sport nel post gara:

“Abbiamo fatto una gara clamorosa, ha fatto bene il nostro presidente Petrucci a fare in modo che andasse in mondovisione. Sono estremamente orgoglioso dei ragazzi, hanno continuato a emozionare, anche chi ha fatto parzialmente parte dell’ultima avventura. Hanno dato tutto quello che avevano. Sono ragazzi che ci tengono, il risultato se ci avesse premiato sarebbe stato più bello, ovvio. La cosa più bella dello sport è vincere, ma non è la più importante. Abbiamo detto in questi giorni che siamo soli, ma io e il mio presidente non siamo mai soli. Abbiamo questi ragazzi”.

Purtroppo gli Azzurri di Pozzecco non sono riusciti a battere gli spagnoli, nonostante il grande coraggio e la grande voglia messi in campo. Il miglior marcatore è stato Nico Mannion con 20 punti. Spissu con 12 punti e Biligha con 10 punti gli altri Azzurri in doppia cifra.

Immagine in evidenza: FIBA