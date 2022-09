Pozzecco non ha dubbi: “Fontecchio è l’MVP di EuroBasket!”

Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico dell’Italbasket, ha parlato di Simone Fontecchio e l’ha definitivo il miglior giocatore dell’Europeo:

“Fontecchio sarà in NBA tra un mese e sarà un mostro, vedrete. Soffro per lui perché non se lo merita. Ma ok. È un uomo forte, duro. Stanotte non dormirà ma domani o tra pochi giorni capirà cosa ha fatto in questo Europeo. È di gran lunga l’MVP”.

A sostegno di Fontecchio è intervenuto anche il capitano dell’Italia, Gigi Datome. “Voglio ricordare che senza Simone non saremmo qui oggi. Chi lo incolpa non è con lo spirito del gioco”.

Sicuramente non verrà nominato MVP, probabilmente lo vincerà, a prescindere, Luka Doncic per quello che ha fatto. Però Simone Fontecchio è tra i 5 migliori giocatori del torneo, senza se e senza ma. Ormai è un giocatore di livello internazionale e certamente farà benissimo anche in NBA.

Non vediamo l’ora di vederlo con gli Utah Jazz. La speranza è che non si perda nei meandri del basket americano, com’è successo a tanti europei, Gigi Datome compreso. Però dobbiamo fidarci di Pozzecco se dice che Fontecchio sarà un mostro dall’altra parte dell’Oceano.

