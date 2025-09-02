Pozzecco su Niang: “Ha qualcosa di ENORME! Cosa? Non lo so”

Dopo la splendida vittoria dell’Italbasket contro la Spagna a EuroBasket 2025, Gianmarco Pozzecco ha voluto dedicare parole importanti a Saliou Niang, uno dei giovani più promettenti della Nazionale. Il coach azzurro, in conferenza stampa, ha parlato sia dell’impatto del giocatore sia dell’interesse internazionale nei suoi confronti, citando anche un dialogo avuto con i Cleveland Cavaliers che l’hanno scelto all’ultimo Draft NBA.

Le parole di Gianmarco Pozzecco su Saliou Niang

Questa la dichiarazione completa dell’allenatore azzurro:

«Ho parlato con il GM dei Cleveland Cavaliers uno dei primi giorni che eravamo qui a Limassol. Ho parlato anche con Primoz Brezec, scout dei Cavs, forse sapete che hanno scelto Saliou Niang. Mi hanno chiesto di lui e io ho detto che ha qualcosa di enorme. Cosa? Non lo so. Ma ha qualcosa di diverso. Quel ragazzo ha qualcosa di diverso. In un’azione ha preso palla sotto canestro, è andato a tirare da vicino ma non era in equilibrio e ha sbagliato il layup. C’erano tre, quattro giocatori attorno a lui e non era certo nella situazione migliore per prendere il rimbalzo offensivo, ma lo ha preso e ha segnato. Tutti sono rimasti colpiti».

«Io spero che lui stia bene, non perché serve a me – certo, anche a me serve – ma soprattutto per la sua carriera. Ho sofferto quando è uscito per infortunio, perché so cosa significa: quando giochi bene e vuoi finire la partita ma un problema fisico ti costringe a fermarti, è la cosa peggiore. Ma lui ha qualcosa di enorme, ancora di più stasera quando ha mostrato a tutti che in Italia non sempre c’è rispetto per i giocatori italiani. E io adoro quando questi ragazzi dimostrano di meritarselo».

Un segnale forte per il futuro

Pozzecco ha voluto sottolineare non solo le qualità tecniche e fisiche di Niang, ma anche il valore simbolico della sua crescita: un giovane italiano che si sta affermando in un contesto internazionale di altissimo livello.

Il messaggio è chiaro: l’Italbasket ha trovato un talento capace di cambiare le partite, ma anche di rappresentare al meglio una generazione che chiede più spazio e fiducia.