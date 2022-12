Presidente della Stella Rossa: “Ho un accordo con Teodosic”

Milos Teodosic in estate era stato molto vicino a lasciare la Virtus Bologna per la Stella Rossa. Poi il playmaker serbo ha deciso di rimanere in bianconero per il ritorno del club in EuroLega, ma a marzo saranno 36 anni e la volontà di Teodosic potrebbe essere quella di tornare “a casa” a Belgrado. Nebojsa Covic, presidente della Stella Rossa, ne è sicuro o quasi: il prossimo anno Teodosic giocherà nella sua squadra.

“Io e Milos avevamo parlato per questa stagione. Quando non siamo riusciti a completare il trasferimento, abbiamo stretto un accordo di principio per farlo nella prossima stagione. Entrambi concordiamo che dipende dalla sua salute, perché Milos è un giocatore alla fine della sua carriera. Ho avuto diverse conversazioni con Teo la scorsa estate e lasciatemi dire che eravamo d’accordo su tutto per il trasferimento alla Stella Rossa. L’unico accordo che non abbiamo trovato è stato con la Virtus, per il buyout” ha dichiarato Covic a Sputnik Portal.