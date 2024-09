Prima o poi Antetokounmpo passerà agli Warriors?

Giannis Antetokounmpo si sta preparando per la prossima stagione con i Milwaukee Bucks dopo le Olimpiadi di Parigi, ma le voci sul suo futuro sono continue. Secondo Sam Amick di The Athletic, i Golden State Warriors sono ancora interessati ad Antetokounmpo e sperano di avere la possibilità di prenderlo.

Nell’ultima puntata del podcast “The TK Show”, Amick è stato ospite di Tim Kawakami, storico giornalista della Bay Area, e ha spiegato come questo possa accadere e che l’unico modo è che Giannis chieda direttamente uno scambio se le cose con i Bucks non dovessero funzionare.

“Penso che in NBA si terrà sempre d’occhio il caso in cui i Bucks dovessero perdere colpi. Sappiamo che Joe Lacob sogna da tempo che Giannis venga agli Warriors. Anche in questo caso è improbabile, ma Khris Middleton sarà free agent la prossima estate… Credo che Antetokounmpo sia da tenere sotto controllo per gli Warriors”.

Questo scenario è apparso anche la scorsa primavera perché Steph Curry ha bisogno di un supporto e gli Warriors di qualcosa su cui costruire.

Non è un segreto che le due mega-star condividano un’ammirazione e un rispetto reciproci, è stato evidente durante i recenti All-Star Game e questo è stato il carburante che ha dato il via a tutti questi scenari.

