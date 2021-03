Punter stellare, Milano sbanca Mosca

CSKA Mosca-Olimpia Milano 76-84

(10-30, 24-17, 21-23 21-15)

Milano viola la Megasport Arena di Mosca dopo una gara condotta dall’inizio alla fine e trova una vittoria fondamentale in chiave playoff portandosi in vantaggio con il CSKA anche nel computo degli scontri diretti.

Milano è ai limite della perfezione nella prima frazione, il ritorno in campo di Leday (6pt) si fa sentire e dopo soli 3′ è 6-19. Il CSKA non vede mai il canestro ed allora al 10′ l’Olimpia vola sul +20 (10-30) con cinque filati di Shields. L’ex James prova a svegliare i russi in avvio di secondo periodo e propizia il mini break che vale il 16-30 del 12′. Leday tiene a distanza i russi (22-37 15′), ma adesso è Milano in rottura prolungata: Shengelia si prende la scena e con dieci consecutivi riporta il CSKA in partita (34-39 18′), Kurbanov sbaglia i liberi del meno tre che danno il là alla fiammata di Punter per il nuovo allungo milanese all’intervallo, 34-47.

Ancora Shengelia protagonista al rientro dagli spogliatoi e CSKA che dimezza (43-50 22′), Hines respinge gli assalti locali ed al 25′ è sempre vantaggio in doppia cifra Olimpia (46-56). Punter (22 sin qui) è indemoniato, triple in serie per gli ospiti che sulla sirena con Datome tornano a+15 (55-70 30′). Milano forza qualche conclusione di troppo dalla lunga distanza e non chiude la contesa, Clyburn fa meno sette (67-74 34′), Punter con la quarta tripla dà ossigeno all’Olimpia (70-79 37′) ma il CSKA non molla e con Voigtmann fa meno sei (73-79 38′) e timeout Messina. Punter fa 30 e ricaccia indietro i russi (73-82) chiudendo poi definitivamente il match dalla lunetta.

CSKA: Lungberg, Bolomboy 6 James 21 Hilliard 2 Ukhov, Hackett 8 Antonov, Voigtmann 6 Clyburn 10 Shengelia 20 Kurbanov 3 Eric, All.Itoudis

Milano: Punter 32 Leday 12 Micov 4 Moraschini, Roll 5 Rodriguez 7 Tarczewski, Shields 14 Brooks, Evans, Hines 7 Datome 3 All.Messina