Ritorno amaro per Orzinuovi, sconfitta casalinga con Torino

Sul parquet non scendeva da oltre un mese e desiderava ritornarci festeggiando. Invece l’Agribertocchi Orzinuovi è incappata al “PalaBertocchi” in una sconfitta contro una Reale Mutua Torino mai doma capace di crederci fino in fondo e di farla sua con il risicato punteggio di 73-71. Gli orceani, contro il roster della città della Mole, masticano quindi amaro come già era loro accaduto in terra piemontese dove avevano perso per 88-63 proprio nell’ultima partita disputata prima della lunga sosta forzata. Il roster di coach Fabio Corbani ha mantenuto il comando delle operazioni per tre quarti di gara per 57-52, poi ha ceduto di sette punti nell’ultimo quarto vedendo così sfumare la vittoria. Per Anthony Miles e compagni si tratta del quarto stop di fila, Torino, invece, viaggia con il vento in poppa con il terzo sq uillo di tromba consecutivo che la proietta momentaneamente al secondo posto in solitudine con 26 punti a meno sei da sua maestà la Bertram Tortona. Decisivo, per i torinesi, è stato soprattutto l’apporto del duo Clark- Diop che ha messo a referto complessivamente trentaquattro punti. Per Orzinuovi in evidenza il solito Miles e l’ottimo Spanghero.

PRIMO QUARTO – Torino fa subito capire le sue intenzioni bellicose con una tripla di Alibegovic , Orzinuovi, però, dimostra di non voler recitare la parte della comparsa e affonda la lama con il trio Miles- Hollis- Galmarini portandosi sull’11-9 a metà frazione. Una tripla di Clark rialza in quota i piemontesi e Corbani chiama il timeout per riordinare le idee con i suoi. Il conciliabolo da il risultato auspicato perchè Orzinuovi punge con nove punti di fila e va al primo intervallo avanti per 22-21.

SECONDO QUARTO – Bushati serve Diop che lo ringrazia nel modo migliore profanando il secchiello orceano, Spanghero risponde subito presente con un gioco da tre punti. Galmarini e Miles decidono di proseguire il copione e suonano ancora campane a festa portando i bresciani a sette incollature di vantaggio, Alibegovic e Clark, però, non se la danno per inteso e rimpiccioliscono le dimensioni del fossato fino al meno tre. Corbani si prende un fallo tecnico per una protesta un po’ troppo vibrata per un fallo in attacco fischiato a Hollis. Orzinuovi controlla senza che Torino riesca a pungere più di tanto e si porta all’intervallo lungo sul 38-36.

TERZO QUARTO – Negri fa la felicità di Orzinuovi con un poker di punti d’autore che rialza in quota gli orceani e regala loro un tentativo di fuga, la Reale Mutua, però, piazza le trappole con Clark e si porta a meno tre. Miles, prima con i tiri liberi poi con la tripla, consente ai padroni di casa di mantenere le redini della gara a dieci minuti dal termine con il punteggio di 57-52. La partita continua comunque a essere tiratissima con una Orzinuovi che prova a prendere mare aperto e una Reale Mutua che le mette il gancio per impedirle di veleggiare lontano.

ULTIMO QUARTO – Le danze si aprono all’insegna della tensione, il tecnico torinese Demis Cavina è espulso, Fokou, su fronte orceano, si prende un antisportivo. Diop riavvicina Torino con un gioco da tre punti, Fokou ridà slancio a Orzinuovi con una tripla. I Corbani boys hanno l’occasione per cercare di chiuderla ma non la sfruttano, Cappelletti ringrazia e con una tripla rimette in discussione l’esito finale della gara. Negri, a fil di sirena, va a canestro ma la terna arbitrale non lo convalida e Torino può festeggiare la vittoria per 73-71 con ben cinque giocatori, cioè metà del roster a disposizione di Cavina, in doppia cifra.

MIGLIORI IN CAMPO

ANTHONY MILES (AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI): punti su punti ma Orzinuovi non vede splendere su di sé il sole nonostante il ragazzo regali davvero molti raggi per illuminare la giornata.

JASON CLARK (REALE MUTUA TORINO): Ventitrè punti con Tortona, dodici con Mantova e adesso diciotto con Orzinuovi, media, oltre quattordici punti a gara nelle ultime tre uscite. Decisamente la miniera d’oro di una Torino che, a questo punto, ha l’obbligo di pensare in grande.

ARBITRI

Caforio, Valleriani, Barbiero.

TABELLINO

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Miles 19, Spanghero 14, Negri 10, Hollis 9, Galmarini 8, Fokou 6, Mastellari 5, Tilliander, Guerra. N.e: Wickramanayake, Apollonio, Spinoni. Coach: Fabio Corbani.

Tiri liberi: 16 su 22, rimbalzi 31 (Galmarini 8), assist 13 (Spanghero 3)

REALE MUTUA TORINO: Clark 18, Diop 16, Cappelletti 10, Pinkins 10, Alibegovic 10, Penna 6, Campani 3, Bushati, Toscano, Pagani. Coach: Demis Cavina.

Tiri liberi: 9 su 11, rimbalzi 48 (Diop 12), assist 16 (Clark, Cappelletti, Campani 3)