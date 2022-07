Qual è il pensiero di Kyrie Irving sulla richiesta di trade di Kevin Durant?

Mentre la maggior parte di noi era impegnata a prepararsi con frenesia alla free agency NBA, la superstar dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, si è preso la responsabilità di farsi ben sentire. Poche ore prima dell’apertura della free agency, è arrivata la notizia del desiderio di KD di essere scambiato dai Nets. Questo nonostante il fatto che il buon amico di Kevin Durant, Kyrie Irving, avesse precedentemente scelto di procedere con la player option del suo accordo con i Nets per la prossima stagione.

Secondo i rumors, tuttavia, Kyrie non ha nulla contro Durant nella sua decisione di abbandonare la nave. Questo arriva tramite RealGM su Twitter:

Kyrie Irving è “pienamente favorevole” alla richiesta di trade di Kevin Durant ai Nets.

Kyrie Irving 'Fully Supportive' Of Kevin Durant's Trade Request From Nets https://t.co/jX1RG8pciM — RealGM (@RealGM) June 30, 2022

Questo non è un grande shock. Kyrie e KD sono migliori amici e, alla fine, la loro relazione sarà sempre più grande del basket.

Questi due hanno scosso il mondo del basket quando hanno deciso di formare una super squadra a Brooklyn un paio di anni fa, ma sfortunatamente le cose non sono andate come previsto per loro. Il loro tempo come compagni di squadra ora sembra essere finito poiché entrambi i giocatori cercano di costruire le rispettive eredità separatamente.

