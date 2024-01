Qualcuno supererà mai i 100 punti in una singola gara? Il pensiero di DeRozan

Solo nell’ultima settimana, il mondo dell’NBA ha assistito ad alcune prestazioni di alto livello. Venerdì notte è toccato a Luka Doncic rubare la scena. La stella dei Dallas Mavericks, quattro giorni dopo che Joel Embiid aveva regalato ai tifosi dei Philadelphia 76ers un’uscita da 70 punti, ne ha messi a segno 73, il suo career-high, nella vittoria 148-144 sugli Atlanta Hawks. Per quanto questa settimana sia stata emozionante anche per i tifosi di altre squadre, si può solo immaginare quanto sia piacevole per i loro coetanei assistere alla grandezza in azione, con la stella degli Chicago Bulls, DeMar DeRozan, che ha previsto ancora più fuochi d’artificio.

Postando sul suo account ufficiale di X dopo il capolavoro da 73 punti di Doncic e i 62 punti di Devin Booker di venerdì sera nella sconfitta dei Phoenix Suns contro gli Indiana Pacers per 133 a 131, la stella dei Bulls si è sbilanciata e ha previsto che un giocatore avrebbe presto raggiunto il territorio di Wilt Chamberlain e avrebbe superato la tripla cifra di punti in una singola partita.

“Qualcuno segnerà 100 prima della fine della stagione!”, ha scritto DeRozan.

Somebody going to score a 100 before the season over! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) January 27, 2024

Questa di DeMar DeRozan è una previsione azzardata; ci sono solo 13 casi nella storia dell’NBA in cui un giocatore ha segnato 70 o più punti, uno in cui qualcuno ne ha segnati 80 e uno con 100, con la storica partita del grande Wilt Chamberlain. Le notti di punteggio esplosivo possono arrivare in massa, ma ci vorrà una tempesta perfetta perché qualcuno possa segnare di nuovo 70 punti, per non parlare di 100, il che rende la previsione della stella dei Bulls nient’altro che una chimera.

