Quanto tempo il TERRIBILE infortunio a Keenan Evans lo terrà fuori dai giochi?

Keenan Evans dovrà stare lontano dal campo per sei-otto mesi. L’uscita anticipata da gara 3 delle semifinali della Betsafe LKL tra Zalgiris e 7bet-Lietkabelis di domenica è stata seguita da un intervento chirurgico al ginocchio lunedì. Dopo un’operazione riuscita, la squadra di Kaunas ha aggiornato le condizioni dell’ex giocatore di Texas Tech.

Come si legge nel comunicato stampa:

“La guardia dello Zalgiris Kaunas Keenan Evans dovrà rinunciare alla pallacanestro per qualche tempo. Il giocatore dello Zalgiris è stato operato al ginocchio lunedì presso il Gijos Klinikos. Evans si è infortunato alla fine del terzo quarto della terza partita della serie di semifinale della Betsafe-LKL contro il 7bet-Lietkabelis Panevezys. Dopo aver saltato ha sentito dolore al ginocchio e ha potuto lasciare il campo solo con l’aiuto dei compagni di squadra. Lunedì, dopo un esame approfondito, a Evans è stata diagnosticata una rottura del legamento della rotula ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico, eseguito dall’ortopedico traumatologo Prof. Rimtautas Gudas”.

Keenan Evans had a knee surgery, and will be out for at least 6-8 months. Zalgiris organization and all green-and-whites fans are with you. Stay strong, @K3vans12! 💚 pic.twitter.com/hhBEpoolDf

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) May 27, 2024