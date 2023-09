EA7 Milano, Mirotic pone un obiettivo importantissimo in EuroLega!

Nikola Mirotic, senza dubbio il colpo di mercato dell’Olimpia Milano e uno dei migliori del basket europeo, ha raccontato a Sky Sport quali sono le sue prime sensazioni e ha parlato dell’obiettivo di arrivare alle Final Four di EuroLega.

“Per me Ettore Messina è uno dei migliori allenatori in Europa e gliel’ho detto. Sono molto felice di essere parte di questa squadra e di portarla alla luce della ribalta. Ho grandi obiettivi per questa squadra: per me Milano deve andare alle Final Four di EuroLega. Questo dev’essere il nostro obiettivo, la nostra missione, io sono venuto qui per portare l’Olimpia lì. Non voglio solo giocare in un buona squadra, ma voglio essere in una grande squadra. Non dobbiamo nasconderci, dobbiamo abituarci alle pressioni. Solo con il lavoro, con il sacrificio, raggiungeremo grandi risultati”.

Mirotic è uno che a quei livelli ci è stato tante volte, ha giocato molte Final Four di EuroLega, e ora vuole farlo anche con l’Olimpia Milano. Non sarà per nulla semplice ma comunque i nomi ci sono e le possibilità anche. Perché non sognare? Perché non sperare che si avveri l’obiettivo del montenegrino di nascita ma spagnolo d’adozione?

Immagine in evidenza: Olimpia Milano