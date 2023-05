Quanti soldi vuole Dillon Brooks dai Memphis Grizzlies?

La storia del rinnovo di Dillon Brooks con i Memphis Grizzlies si arricchisce di ulteriori retroscena.

Nei giorni scorsi è emerso che la franchigia non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto di Brooks. Il giocatore, free agent senza restrizioni, dovrà con tutta probabilità trovarsi una nuova sistemazione. Il suo agente è intervenuto a gamba tesa nella diatriba, smentendo l’ipotesi di una fine delle trattative e attaccando duramente l’insider Shams Charania che le aveva riportate.

In realtà però sembra proprio esserci un impedimento oggettivo, vale a dire una grande distanza fra le richieste economiche dell’atleta e lo stipendio che i Grizzlies vorrebbero corrispondergli. Dillon Brooks, infatti, avrebbe chiesto un contratto da 25 milioni di dollari l’anno. Vero che il giocatore ha disputato una buonissima stagione con oltre 14 punti di media ma si trova al termine di un accordo che gli ha garantito di intascare 35 milioni in tre anni. Troppo corposo l’aumento richiesto: per questo la dirigenza dei Grizzlies avrebbe deciso di interrompere le trattative.

Vedremo se Brooks e il suo entourage abbasseranno le richieste e potranno di nuovo sedersi al tavolo con il front office oppure se il giocatore cambierà squadra.