Quanto ha guadagnato Danilo Gallinari nella sua carriera NBA?

Danilo Gallinari è ancora alla ricerca di un contratto in NBA, che gli permetterebbe di giocare per la diciassettesima stagione di fila nel massimo campionato di basket per club. Solo in 80 giocatori nella storia dell’NBA sono riusciti a militare per 17 anni nella National Basketball Association.

Ma quanto è riuscito a guadagnare fino ad oggi in NBA Danilo Gallinari?

Il Gallo è stato chiamato con la scelta numero 6 nella stagione 2008-2009 dai New York Knicks con i quali ha trascorso due annate in NBA prima di trasferirsi a Denver, dove ci è rimasto per 7 campionati.

Il classe 1988 ha iniziato a guadagnare cifre importanti dal 2015-2016, fino ad arrivare al picco nella stagione del Covid, 2019-2020, con 22.6 mio di stipendio con la canotta degli Oklahoma City Thunder, ma arrivati grazie al triennale firmato con i Los Angeles Clippers nell’estate del 2017.

Da quel momento lo stipendio annuo si è sempre più abbassato fino ai circa 6 di un paio di anni fa, a causa dell’infortunio sofferto con la maglia dell’Italbasket poco prima di iniziare la sua stagione con i Boston Celtics.

In totale Danilo Gallinari ha guadagnato oltre 205 milioni di dollari dalle sue avventure in NBA, come riportato da HoopsHype. Ci immaginiamo che il prossimo contratto, se mai dovesse arrivare, sarà al minimo, quindi molto simile a quello che percepiva a New York o nei primi anni a Denver.

