Trapani, polemica per la Porsche di Valerio Antonini parcheggiata nel posto per disabili: la sua risposta

Valerio Antonini è una persona amatissima in quel di Trapani, visto quello che ha fatto e sta facendo per il Trapani Calcio, Trapani Basket e per la città tutta. Ma come tutti i personaggi che raggiungono una certa popolarità, c’è una piccola percentuale di persone che non apprezza la sua esuberanza e non vede l’ora di sottolineare i suoi (pochissimi o mezzi) passi falsi.

Ieri Valerio Antonini è stato al centro della cronaca locale perché ha parcheggiato la sua Porsche Taycan Turbo S, una supercar completamente elettrica, in uno stallo per disabili, non permettendo quindi ad altre persone in possesso del tagliandino apposito di parcheggiare nelle strisce dedicate.

Dopo queste notizie, il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso TeleSud, la testata online e televisiva di cui è proprietario dallo scorso marzo, confermando che la macchina era sua e spiegando l’accaduto in 3 punti, sottolineando inoltre che Trapani Calcio e Basket sono molto attenti al tema e che è in contatto con la Consigliera per realizzare da ora in avanti concreti passi per aiutare in maniera seria e costante le persone disabili trapanesi e non solo.

Qui di seguito i 3 punti:

1- l’auto è stata parcheggiata perché totalmente scarica, ed essendo occupati da altre macchine non elettriche i posti che dovrebbero esserlo, per evitare di ostruire il traffico, si è pensato di fermarla lì in attesa che venisse qualcuno a ricaricarla il tempo sufficiente per rimuoverla e portarla in posto idoneo.

2- a terra l’area non è circoscritta da linee chiare che delimitino lo spazio, ma semplicemente da una sbiadita linea gialla che ne fa perdere l’efficacia. Il cartello è poi posizionato alle spalle dell’auto e venendo in retromarcia il guidatore non si è accorto neanche che fosse un posto per disabili.

Oltretutto, è anche noto che ogni giorno diverse auto parcheggiano senza alcun tipo di pass per disabili. Ma ovviamente non essendo la Porche intestata al Presidente Antonini non faceva notizia alcuna (sempre che di notizia si tratti)

3- Nessuna vettura con disabili al suo interno si è manifestata, se non un signore che riconosciuta l’auto ha pensato bene prima di chiamare le forze dell’ordine per farla multare e poi di mandare immediatamente le foto a Marsala 24 per farle pubblicare.

All’interno dell’articolo di TeleSud troverete il dettaglio della precisazione del Presidente Valerio Antonini che chiaramente pagherà la contravvenzione per il parcheggio nello stallo per disabili.

Infine ci sono state anche le scuse all’intera comunità di persone disabili:

Si chiede scusa all’intera comunità dei disabili per avere ostruito il parcheggio anche se per soli 40 minuti e, oltre a pagare ovviamente la multa, si farà chiaramente molta attenzione in futuro sul tema.

Si è certi che lo stesso trattamento mediatico sarà riservato anche ad un’auto meno appariscente di una Porsche.