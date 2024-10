Saben Lee è il sostituto di Loyd al Maccabi Tel-Aviv

Proprio questa settimana Saben Lee ha pareggiato il record di punti in singola gara di Basketball Champions League: 42. È stata anche la sua ultima partita nella competizione: su di lui c’erano già le attenzioni di club di EuroLega, probabilmente il suo exploit non ha fatto altro che accelerare le trattative. Lee è stato annunciato poco fa come nuovo giocatore del Maccabi Tel-Aviv al posto di Jordan Loyd, che a causa della guerra ha preferito rescindere e tornare all’AS Monaco.

Lee è alla prima stagione in Europa dopo qualche stagione tra NBA e G-League, in particolare con Detroit, Philadelphia e Phoenix. Finora aveva indossato la maglia del Manisa, squadra turca, segnando rispettivamente 36 e 42 punti nelle prime due partite in Basketball Champions League. A queste vanno sommati i 12 punti segnati contro il Bursaspor nell’unica partita di campionato giocata.

✒️ 𝒮𝒶𝒷𝑒𝓃 𝐿𝑒𝑒 pic.twitter.com/asgXAIBVO7 — Maccabi Tel Aviv BC 🇮🇱​ (@MaccabiTLVBC) October 13, 2024

Foto: FIBA