Quanto pagherà il Panathinaikos i rinnovi di Lessort ed Hernangomez?

Il Panathinaikos AKTOR Athens non ha perso tempo nel consolidare il proprio roster in vista delle prossime stagioni, rinnovando i contratti di due giocatori chiave: Mathias Lessort e Juancho Hernangomez. Entrambi sono stati protagonisti fondamentali nel trionfo del club in EuroLeague la scorsa stagione.

Un investimento su Lessort nonostante l’infortunio

Secondo SDNA, il club greco ha siglato un accordo triennale con Lessort del valore di 7,8 milioni di euro, che partirà dalla prossima estate. Il contratto prevede uno stipendio annuale di 2,5 milioni di euro per i primi due anni e di 2,8 milioni di euro per l’ultimo.

Nonostante una recente frattura grave al perone, il Panathinaikos ha deciso di confermare la fiducia nel centro francese.

Juancho Hernangomez resta ai Greens

Oltre al rinnovo di Lessort, il Panathinaikos ha blindato anche Juancho Hernangomez, che ha respinto l’interesse di colossi come il Real Madrid e il Barcelona.

Secondo SDNA, l’ala forte spagnola ha mostrato grande lealtà al club ateniese, rifiutando di avviare trattative con altre squadre finché non avesse ricevuto una proposta dal Panathinaikos. Il risultato è stato un rinnovo biennale del valore di 4,5 milioni di euro. Stiamo a vedere se ce ne saranno altri nelle prossime settimane.

Leggi anche: Joan Penarroya parla della mancata firma di Thomas Heurtel: “Giornata difficile”