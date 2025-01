Jimmy Butler a Dallas? I voti di ESPN all’ipotetica trade a 4 con Miami, Mavs, Pelicans e Pistons

Jimmy Butler è pronto a lasciare i Miami Heat e i Dallas Mavericks sono tra le principali squadre indiziate nell’acquisirlo. Dopo la sconfitta per 128-115 contro gli Indiana Pacers, in cui non ha giocato nemmeno un minuto nell’ultimo quarto, il 35enne ha dichiarato apertamente la sua insoddisfazione per la squadra, richiedendo formalmente una trade verso una delle altre 29 squadre NBA.

Tuttavia, l’età di Butler, la sua storia di infortuni e la complessità del suo contratto rendono difficile trovare una soluzione. Molte squadre non possono o non vogliono assumersi il rischio di un accordo così oneroso.

Kevin Pelton di ESPN ha immaginato uno scenario che potrebbe portare Jimmy Butler ai Dallas Mavericks, una delle destinazioni preferite del giocatore. La proposta di trade coinvolge quattro squadre e una serie di scambi:

Proposta di Trade:

Mavericks ricevono: Jimmy Butler

Jimmy Butler Heat ricevono: Brandon Ingram, Naji Marshall, Daniel Theis

Brandon Ingram, Naji Marshall, Daniel Theis Pelicans ricevono: Daniel Gafford, Dwight Powell, Klay Thompson

Daniel Gafford, Dwight Powell, Klay Thompson Pistons ricevono: Maxi Kleber, una prima scelta protetta 2025 dei Mavericks

Valutazione delle Squadre Coinvolte

Mavericks: D+

Acquisire un giocatore del calibro di Butler è sempre allettante, ma il costo potrebbe essere troppo alto per Dallas. La trade richiede la cessione di cinque giocatori, inclusi elementi chiave come Maxi Kleber e Klay Thompson, fondamentali per la profondità della squadra. Inoltre, l’adattamento di Butler accanto a Luka Dončić e Kyrie Irving potrebbe risultare problematico, considerando la sua propensione a dominare il pallone e la sua limitata capacità di spaziatura.

Dallas rischia di compromettere il suo equilibrio per un’aggiunta che potrebbe non garantire un miglioramento significativo.

Heat: A

Miami esce vincitrice in questo scenario. Nonostante la perdita di Butler, gli Heat ottengono Brandon Ingram, un talento da All-Star capace di segnare e creare gioco, oltre a Naji Marshall, un giocatore solido e versatile. Questo scambio permette a Miami di mantenere la competitività senza dover ricorrere a una ricostruzione completa.

Pelicans: C-

Perdere un asset come Brandon Ingram per ricevere Gafford, Powell e Thompson appare un compromesso deludente. Anche se i Pelicans potrebbero cercare di trarre valore da Gafford o Thompson, il ritorno è nettamente inferiore al valore di mercato di Ingram. Con una situazione di classifica già critica, questa trade non sembra migliorare il futuro della squadra.

Pistons: A-

Detroit fa un affare intelligente. Aggiungere Kleber e una scelta al draft è una mossa a basso rischio che potrebbe rafforzare ulteriormente il roster in crescita. Kleber offre un contributo immediato come ala con capacità difensive e tiro da tre punti, mentre la prima scelta rappresenta una risorsa preziosa per il futuro.

Leggi anche: Quanto pagherà il Panathinaikos i rinnovi di Lessort ed Hernangomez?