Toronto si muove ancora, ceduto Terence Davis

I Toronto Raptors sono la franchigia più attiva in questi ultimi momenti di mercato: Terence Davis va ai Sacramento Kings in cambio di una seconda scelta futura, un’altra mossa per liberare un posto nel roster per un possibile scambio che coinvolge Kyle Lowry.

Toronto is trading guard Terrence Davis to Sacramento for a future second round pick, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2021

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.