Real Madrid, si sta per chiudere per la prima firma della prossima stagione

Il Real Madrid il mese scorso ha riportato in Europa il centro Vincent Poirier, non riuscendo comunque ha superare l’Efes nei Playoff di Eurolega. I Blancos sembravano poi aver bloccato Pierria Henry del Baskonia, sul quale però c’è qualche sirena dalla NBA. Il primo acquisto per la prossima stagione potrebbe allora essere un altro ex NBA, il francese Guerschon Yabusele.

Yabusele ha giocato l’ultima stagione in Eurolega con l’Asvel Villeurbanne, mantenendo 10.8 punti e 4.2 rimbalzi di media in 32 gare di coppa. In passato, il giocatore aveva disputato 2 stagioni ai Boston Celtics dopo essere stato 16° scelta assoluta al Draft 2016. Negli anni a Boston, Yabusele aveva segnato 2.3 punti di media in circa 7′. Secondo Donatas Urbonas, sarebbe in trattativa avanzata col Real Madrid ma starebbe aspettando di valutare eventuali offerte per un ritorno in NBA.

Guerschon Yabusele is in advanced talks with Real Madrid, per sources. Hearing that Yabusele is weighing his NBA options. But from what I’ve heard, if it’s not the NBA, then he’ll likely go to Madrid. — Donatas Urbonas (@Urbodo) May 25, 2021

