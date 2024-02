Recalcati su Pozzecco: “Fossi stato in lui avrei convocato Abass…”

Gianmarco Pozzecco ha dovuto rinunciare al Senior Assistant Coach, Charlie Recalcati, in vista del Pre-Olimpico e poi di un’eventuale Olimpiade perché bisogna portare meno persone possibili. Recalcati ha della sua sulla scelta di Pozzecco non convocare Awudu Abass per questa finestra di qualificazione a EuroBasket 2025 sulla colonne de La Provincia di Como:

“Fossi stato in Pozzecco avrei colto l’occasione di queste qualificazioni per chiamare Abass visto che Gianmarco non lo conosce. Comunque ho letto un’intervista al Poz in cui ha dichiarato che oltre a Belinelli e Hackett, anche Abass è uno di quelli che intende prendere in considerazione”.

Awudu Abass è stato tra i protagonisti dell’ottima stagione finora svolta dalla Virtus Bologna di Luca Banchi, spesso giocando minuti importanti nel ruolo di 3&D. In certe occasioni ha ricoperto persino la posizione di ala forte in EuroLega, soprattutto nei periodi di assenza di Jordan Mickey e Tornik’e Shengelia, tutto sommato comportandosi bene.

Per questo motivo tutti quanti ce lo saremmo aspettati tra le quindicina di giocatori che Pozzecco ha chiamato per questa finestra FIBA, compreso Carlo “Charlie” Recalcati, ma così non è stato. Stiamo a vedere se lo chiamerà quest’estate…

Leggi anche: Charlie Recalcati sulla scelta di coach Gianmarco Pozzecco di ‘tagliarlo’: “Non faccio polemica, si intuiva…”