Reggio Emilia sbanca il PalaDozza: Fortitudo ko al fotofinish

Fortitudo Kigili 80 – 81 Unahotels Reggio Emilia

23-28; 35-46; 61-64; 80-81

L’Unahotels Reggio Emilia si conferma “bestia nera” della Fortitudo Kigili Bologna in questo primissimo scampolo di stagione: dopo i due netti successi di Supercoppa, infatti, la compagine biancorossa, si è presa anche i primi due punti in campionato piegando 81-80 i biancoblu – rimasti alla fine senza coach Repesa, espulso – al termine di un match dai due volti: Reggio – oggi trascinata da Olisevicius (16 punti) e Hopkins (12 punti e 11 rimbalzi), ha infatti meglio interpretato la prima metà di gara arrivando a toccare le 11 lunghezze di vantaggio ma poi ha subito il rientro di una Fortitudo decisamente più caparbia nella ripresa e capace, sotto la guida di Aradori (18 punti con 4/7 da tre) e Ashley (14 punti) di azzerare lo svantaggio e portarsi addirittura a +4 a un paio di minuti dalla fine. Nel convulso finale, però, hanno pesato e non poco per i biancoblu gli errori prima in lunetta e poi dall’arco – poteva essere la bomba della vittoria – di Gudmundsson.

La Fortitudo parte con le mani caldissime e grazie alle triple in serie di Aradori, Richardson e Benzing si porta sul 9-3. Reggio prova con pazienza a reggere l’urto e sfruttando il gioco interno rientra e poi piazza addirittura il colpo del sorpasso con la bomba dall’angolo dell’ex biancoblu Candi (14-15). I biancorossi prendono fiducia e fanno male dalla lunga anche con Baldi Rossi e Hopkins allungando fino al +6 diventato +5 al suono della prima sirena (23-28). In un avvio di secondo quarto a ritmi senza dubbio più bassi di quelli dei primi 10’ è la Fortitudo a trarre maggior vantaggio, azzerando il gap in meno di 3’ grazie a Procida e Ashley (28-28). Ad alzarsi sono il livello di fisicità e intensità con l’Unahotels che ritrova il bandolo della matassa e allunga nuovamente con le triple di Crawford (31-38). In lunetta pochi istanti più tardi Olisevicius scrive sul tabellone anche il +10 reggiano (31-41). A sbloccare un digiuno fortitudino durato quasi tre giri di lancette ci pensano Ashley e Benzing, ma non basta perché le lunghezze di ritardo della Kigili all’intervallo lungo sono ancora undici (35-46).

Le cose cambiano dopo la pausa perché in uscita dagli spogliatoi Bologna piazza subito un 12-2 griffato da Benzing, Richardson e Aradori che riportano l’Aquila a una sola lunghezza dalla Unahotels in poco più di 120” (47-48). Caja è costretto a chiamare timeout, da cui Reggio rientra riallungando l’elastico del proprio vantaggio fino al +9 suggellato dalla schiacciata in “back door” di Johnson (49-58). Colpi che non bastano a spaventare la Kigili che si riaccende e in un amen si riporta a -1 al culmine di un controbreak di 8-0. Con l’aiuto dei tanti rimbalzi – anche offensivi – catturati, Reggio cerca di tenere a distanza Bologna che a 10’ dalla fine ha però soltanto tre lunghezze di ritardo anche per merito di Aradori che a fil di sirena lucra tre liberi realizzandone due (61-64). I biancoblu anche all’alba della quarta frazione restano avvinghiati a Reggio e piazza il colpo del sorpasso a 7’ dalla fine con la bomba di Aradori. Messa la testa avanti la Kigili allunga a +5 spinta da un Ashley dominante (73-68), ma sul più bello si lascia cogliere dal nervosismo e, con la complicità di un tecnico alla panchina che costa l’espulsione di Repesa, subisce un controbreak di 6-0 che riporta avanti Reggio (73-74). Per sciogliere la tensione e ridare alla Kigili quattro lunghezze di vantaggio servono i canestri dei veterani Aradori e Mancinelli che lanciano la volata finale, nella quale però Bologna paga a carissimo prezzo gli errori in lunetta e dalla lunga di Gundmundsson nei secondi finali.

Tabellini:

Fortituto Bologna: Ashley 14, Gudmundsonn 8, Aradori 18, Mancinelli 3, Pavani NE, Procida 3, Benzig 11, Manna NE, Richardson 15, Baldasso 6, Groselle 2, Totè NE

Unahotels Reggio Emilia: Thompson 6, Hopkins 12, Candi 12, Baldi Rossi 5, Strautins 5, Crawford 10, Cinciarini 8, Johnson 7, Olisevicius 16, Bonacini 0, Diouf 0