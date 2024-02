Reggio Emilia sostituisce Hervey con un ex NBA: arriva Tarik Black

Un paio di settimane fa Reggio Emilia aveva annunciato di aver messo fuori squadra Kevin Hervey a causa di ripetuti comportamenti non professionali. Oggi, all’indomani di una sonora sconfitta in campionato contro Brescia che è servita forse da campanello d’allarme, i biancorossi hanno annunciato l’ingaggio di Tarik Black sotto i tabelloni.

Il centro americano, 32 anni, ha un passato in NBA dal 2014 al 2018 tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, facendo poi bene anche in EuroLega con Maccabi Tel-Aviv, Zenit San Pietroburgo e Olympiacos. Con il Pireo nella passata stagione Black ha mantenuto 4.4 punti e 1.7 rimbalzi di media in EuroLega, giocando 35 partite.

Dall’estate era free agent e ora avrà un’opportunità per confrontarsi col campionato italiano per la prima volta.