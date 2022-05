Reyer Venezia, il punto sulle conferme al termine della stagione

La Reyer Venezia ha concluso la sua stagione con l’eliminazione per 3-1 ai Playoff contro Tortona. In questi giorni il club lagunare sta iniziando a fare le valutazioni per quel che sarà il mercato estivo, tra conferme e partenze. Il Gazzettino in edicola oggi ha fatto il punto sulle intenzioni della Reyer.

Venezia, secondo quanto scritto, confermerà sicuramente Michael Bramos, Mitchell Watt, Andrea De Nicolao e Jeff Brooks, oltre a coach Walter De Raffaele. Valuterà le posizioni di Stefano Tonut e Michele Vitali. Sul primo, già l’anno scorso c’erano le attenzioni di alcune squadre di Eurolega, compresa Milano. Entrambi hanno contratto in essere anche nelle prossime stagioni.

Addii in vista invece per Austin Daye (che doveva lasciare Venezia già un anno fa), Jeremy Morgan, Bruno Cerella, Jordan Theodore, Julyan Stone e Martynas Echodas. Si chiude quindi una sorta di ciclo, visto che gran parte dei partenti (Daye, Cerella, Stone) sono tra i giocatori che hanno vinto almeno uno dei due Scudetti veneziani.