Reyer Venezia, in arrivo il colpo Kosta Koufos?

La Reyer Venezia sta vivendo, un po’ a sorpresa, una stagione fin qui deludente. Sesta in EuroCup, sul 3-4, e addirittura dodicesima in campionato, a solo +4 dalla zona retrocessione. I lagunari vogliono intervenire sul mercato e, secondo Superbasket, sarebbero molto vicini al centro greco Kosta Koufos. Il lungo arriverebbe nel caso solo dopo il 6 gennaio.

Per anni giocatore NBA, Koufos per un paio di stagioni è tornato in Europa tra CSKA Mosca e Olympiacos. In questi primi mesi di 2021-22, il greco sta giocando con i G-League Ignite ma ha fin qui collezionato una sola presenza e 2′ in campo. Nella stagione 2019-20, col CSKA, Koufos ha giocato 17 partite di Eurolega tra molti problemi fisici che lo stanno perseguitando in questi anni.

Koufos, 33 anni a febbraio, in carriera ha giocato per Utah, Minnesota, Denver, Memphis e Sacramento in NBA, con 5.7 punti e 5.0 rimbalzi di media in 686 partite.