Ricky Rubio entra nella storia NBA con la sua prestazione contro i Knicks

Delle tante belle prestazioni di questa notte, una è stata particolarmente degna di nota: quella di Ricky Rubio al Madison Square Garden contro i New York Knicks. Il playmaker spagnolo dei Cleveland Cavaliers ha trascinato la sua squadra al successo segnando 37 punti, distribuendo 10 assist e tirando 8/9 da tre punti. Sia i punti che il numero di triple sono career-high per Rubio, che è entrato nella storia NBA.

Nessuno prima di lui aveva infatti realizzato una prestazione da almeno 30 punti, 10 assist e 8 triple uscendo dalla panchina.

Ricky Rubio tonight:

37 PTS (career-high)

10 AST

8-9 3P (career-high)

He is the first player in NBA history with 30+ points, 10+ assists, 8+ threes in a game off the bench. pic.twitter.com/FPh7PE0Beh

— StatMuse (@statmuse) November 8, 2021