Rieti doma la Stella Azzurra con la forza della convinzione nei suoi mezzi e uno Stefanelli travolgente

RIETI – Avanti nel primo tempo, è stata ripresa e sconfitta nel secondo. Una pur valida Stella Azzurra Roma paga dazio al “PalaSojourner” di Rieti perdendo per 84-73 dalla Kinergia Npc di coach Alessandro Rossi. Alla mole realizzativa di Thompson jr e Giordano, capaci di realizzare in due oltre la metà del bottino messo insieme alla fine dai capitolini si è contrapposto il ruggito poderoso di Stefanelli, determinante con i suoi 23 punti e ritornato dopo l’assenza a Latina, volto di una squadra capace di crederci fino al termine e di farla sua con caparbietà. Dopo la galleria di risultati noir con UniEuro Forlì, Givova Scafati, Ge.Vi Napoli e Benacquista Latina, quindi, il roster di Rossi rialza la testa.

PRIMO QUARTO – La Stella Azzurra alza la voce con Thompson jr che fa intendere come i capitolini vogliano sbarazzarsi dell’ingombrante orpello di tre passi falsi in serie. Stefanelli comincia la sua giornata dorata insieme con Ponziani replicando, gli ospiti si alzano però in quota grazie alle intuizioni cestistiche di Nikolic e Giordano che consentono loro di archiviare il primo quarto con le campane a festa per 17-12.

SECONDO QUARTO- La Stella Azzurra porta avanti bene il discorso del quarto d’esordio e, con i sei punti di Mabor, va in mare aperto portandosi in vantaggio per 32-23. Rieti prova a rispondere affidandosi soprattutto al cecchinaggio di De Laurentiis e di uno Stefanelli decisamente valore aggiunto dei suoi, i capitolini riescono però ad arrivare all’intervallo lungo con le redini della gara ancora tra le mani grazie al punteggio di 40-37.

TERZO QUARTO -Rieti è tutt’altro che intenzionata ad alzare bandiera bianca e riporta la partita sui binari dell’incertezza imponendo agli ospiti il pareggio a quota 45. Poi però il solito Thompson jr rialza in quota i romani ma Stefanelli accorcia le distanze preparando la strada a Sabatino e De Laurentiis per fare mettere ai padroni di casa la freccia di sorpasso a fine quarto sul 55-52.

ULTIMO QUARTO – Sospinta soprattutto da Sabatino, Rieti riesce piano piano a oscurare la luce della Stella Azzurra e a tracciare tra sé e gli avversari nove incollature di vantaggio: 84-73.

MIGLIORI IN CAMPO

FRANCESCO STEFANELLI (KINERGIA NPC RIETI): L’esterno di San Miniato ritorna in grande stile assicurando al suo roster una vittoria placcata oro che gli infonde punti, ma soprattuto fiducia nelle proprie possibilità e la consapevolezza di saper tenere botta anche alle situazioni avverse, riprendendole in mano e domandole.

STEPHEN THOMPSON JR (STELLA AZZURRA ROMA): Contro la Tramec Cento mise a segno 44 punti, stavolta ne ha timbrati 21, meno della metà ma pur sempre un ottimo bottino. Realizzativamente si conferma ottima voce solista della Stella Azzurra, pur se anche stavolta, alla fine, il coro non riesce a strappare gli applausi di punti che vorrebbe.

TABELLINO

KINERGIA NPC RIETI: Stefanelli 23, Sanguinetti 15, De Laurentiis 14, Taylor jr 13, Sabatino 11, Ponziani 4, Nonkovic 4, Piccoli, Frizzarin, Buccini, Imperatori. Coach: Alessandro Rossi.

Tiri liberi: 29 su 42, rimbalzi 37 (De Laurentiis 11), assist 17 (Sanguinetti , Sabatino 4).

STELLA AZZURRA ROMA: Thompson jr 21, Giordano 17, Rullo 10, Nikolic 9, Mabor 6, Innocenti 4, Pugliatti 4, Marcius 2, Ndzie, Thioune, Visintin, Ghirlanda. Coach: Germano D’Arcangeli.

Tiri liberi: 16 su 24, rimbalzi 33 (Mabor 7), assist 11 (Nikolic 3).

ARBITRI

Daniele Valleriani di Ferentino (FR), Christian Mottola di Taranto e Angelo Valerio Bramante di San Martino Buon Albergo (VR).