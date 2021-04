NBA – Fred VanVleet commenta la squalifica dopo la rissa con i Lakers

Fred VanVleet è stato il primo coinvolto a commentare le squalifiche inflitte dalla NBA a 3 dei giocatori protagonisti della rissa tra Lakers e Raptors di qualche giorno fa. Il playmaker di Toronto in quella partita non era nemmeno disponibile, ma è entrato in campo per difendere i compagni e, in un secondo momento, allontanare Anunoby.

“Lol” ha scritto VanVleet su Twitter commentando la notizia della squalifica. Tre semplici lettere digitate amaramente, sicuramente in disaccordo con la decisione della NBA. In ogni caso il giocatore sarà indisponibile, come il compagno Kyle Lowry, per la partita di stanotte contro Chicago. In situazioni del genere gli atleti squalificati non percepiscono lo stipendio per le partite che saltano. VanVleet perderà oltre 146.000 dollari (Bambry e Horton-Tucker poco più di 10).

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.