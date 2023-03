Rissa alla fine del derby di Belgrado: la Stella Rossa chiede la squalifica di Lessort fino a fine stagione

Ieri sera si è giocato il quinto derby di Belgrado della stagione, che è valso la seconda vittoria del Partizan Belgrado sulla Stella Rossa 92-81. Al termine della partita è però scoppiata una rissa, iniziata da Mathias Lessort, che ha spinto Filip Petrusev dando inizio ad un parapiglia che ha coinvolto tantissimi elementi tra giocatori e staff.

Mathias Lessort went after Filip Petrusev after the final whistle in Partizan – Crvena Zvezda game 😳pic.twitter.com/qFdaKiF8bb — BasketNews (@BasketNews_com) March 13, 2023

Probabilmente la rabbia di Lessort è scaturita da alcune parole che Petrusev gli ha rivolto poco prima del suono della sirena, ma il Partizan non ha giustificato le azioni del proprio giocatore:

L’incidente accaduto tra Lessort e Petrusev alla fine della partita è una cosa che può succedere, ma crediamo che il nostro giocatore abbia reagito in maniera inappropriata e frettolosa. Per quanto possa essere stato provocato, un membro del Partizan non deve reagire in quel modo e il club lo punirà secondo il codice disciplinare interno firmato da tutti i giocatori. Il Partizan si assicurerà che i suoi giocatori non si renderanno più protagonisti di simili incidenti, indipendentemente se provocati oppure no, e che siano sempre un esempio di sportività ed educazione.

Di diversa opinione la Stella Rossa, che non ha perso tempo per gettare benzina sul fuoco chiedendo addirittura la sospensione di Lessort per il resto della stagione.

Non abbiamo detto nulla dopo i cori offensivi cantati coi megafoni da alcuni giocatori del Partizan lo scorso anno e il loro comportamento, le vergognose foto di Lessort con la Nazionale serba e il modo in cui Facundo Campazzo è stato picchiato a Nis [in coppa di Serbia, ndr]. Quindi è normale che il passo successivo sia stato un attacco fisico ai giocatori della Stella Rossa, mostrando sul campo un comportamento da strada? La Lega dovrà mostrare dignità e preservare la competizione sospendere Mathias Lessort fino alla fine della stagione per aver preso a pugni Filip Petrusev, e non averlo “spinto via” come alcuni sostengono.

A sostenere che Lessort abbia solo “spinto” Petrusev era stato coach Obradovic dopo la partita. L’allenatore del Partizan si era scusato con Petrusev in conferenza stampa per il comportamento del suo giocatore, non abbastanza per la Stella Rossa.