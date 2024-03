Rissa tra Jabari Smith Jr e Kris Dunn: le sospensioni decise dalla NBA

Nella notte tra sabato e domenica, durante la partita tra Houston Rockets e Utah Jazz, era scoppiata una rissa con protagonisti da una parte Jabari Smith Jr e dall’altra Kris Dunn. Entrambi erano stati espulsi a causa dei pugni che si erano vicendevolmente tirato, ma ora la NBA ha annunciato anche le sanzioni. La Lega ha deciso di sospendere tutti e due i giocatori, come riportato da Shams Charania.

Smith Jr sarà sospeso per una partita, mentre Dunn per due. La sospensione di Dunn è più lunga perché è stato lui ad iniziare la rissa, tirando un pugno all’avversario. Entrambi i giocatori non percepiranno lo stipendio nelle gare che salteranno. Per i Rockets l’assenza di Smith Jr potrebbe essere importante, visto che nel frontcourt manca anche Alperen Sengun infortunato e Houston è in una striscia aperta di 8 vittorie consecutive. La partita che Jabari Smith Jr salterà sarà quella di domani contro Portland: i Rockets sono al momento solo 1.5 partite dietro gli Warriors, che occupano l’ultima posizione utile per il Play-in.