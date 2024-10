Sam Mitchell LITIGA col suo compagno di telecronaca e rivela il suo indirizzo in diretta TV

Sam Mitchell, ex giocatore NBA dal 1989 al 1999 con Minnesota e Indiana, oggi fa la seconda voce nelle telecronache delle partite trasmesse su NBA TV. Questa notte il 61enne ha attirato gli occhi del mondo del basket su di sé litigando con il proprio compagno di telecronaca in diretta. Tutto è iniziato nel pre-partita del match di preseason tra Golden State Warriors e Sacramento Kings, quando Steph Curry è entrato in campo con la medaglia d’oro olimpica al collo. Lui ce l’aveva, mentre Steve Kerr, CT di Team USA, no: questo perché agli allenatori non viene consegnata la medaglia alle Olimpiadi.

“Gli allenatori non ottengono medaglie, questo dice abbastanza su quanto a livello internazionale vengano tenuti in considerazione i coach. Ovvero per niente!” ha detto Mitchell, che in passato ha allenato Minnesota e Toronto non andando però mai oltre il primo turno dei Playoff.

Al commento di Mitchell è seguita la risposta del suo collega Chris Miles: “Sono sorpreso che gli allenatori vengano anche pagati per questo show. Penso che forse dovresti farlo gratis, amico mio!”. L’ex giocatore e allenatore non ha preso per nulla bene questa risposta e si è abbandonato ad un rant contro Miles minacciandolo alla fine di rivelare in diretta il suo indirizzo di casa. “L’ultima volta che ho controllato il mio stipendio era piuttosto vicino allo zero, sto facendo una donazione! Ma visto che ti vanti dei soldi che guadagni, perché non ne lasci un po’?”.

Quando Miles ha risposto che non si stava vantando, Mitchell ha proseguito: “Mi dispiace, hai messo in affitto la tua casa sulla spiaggia in Florida mentre c’era l’uragano? Devo andare avanti? Che mi dici della tua villetta? Vuoi parlare di me, urli di essere povero e affamato, vediamo. So cos’hai e dove vivi, ragazzo. Devi smetterla”. Miles ha cercato di riportare l’attenzione sulla partita, ed è stato qui che Mitchell lo ha minacciato di rivelare il suo indirizzo in diretta: “Non te lo dirò più, devi smetterla di provocarmi in TV. Devo annunciare pubblicamente il tuo indirizzo? Perché al momento non sei in casa…”.

One of the most awkward sequences you’ll ever see on live TV. While filling time before the Kings/Warriors tip-off, Sam Mitchell does not take kindly to being the butt of a joke related to his NBAtv salary and doesn’t hold back 👀👀pic.twitter.com/9gVNdHBnK7 — Hot Hand Theory (@HotHandTheory) October 12, 2024

Durante la telecronaca, Mitchell si è innervosito nuovamente con Miles ed è quindi passato ai fatti, rivelando per davvero l’indirizzo della casa del collega, quella in Florida citata poco prima.