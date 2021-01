Rudy Gobert ha risposto agli attacchi di Shaquille O’Neal di questi giorni

Rudy Gobert è stato vittima degli attacchi di Shaquille O’Neal in questi giorni: il primo arrivato in televisione, il secondo via Instagram. La “colpa” del centro francese sarebbe quella di guadagnare troppo rispetto al proprio reale valore, secondo Shaq, e per questo motivo è stato sminuito e preso in giro dalla leggenda ex Lakers e Heat.

Gobert però si è dimostrato al di sopra delle polemiche, rispondendo su Twitter in maniera molto diplomatica: “Non c’è alcun litigio. Se la gente vuole continuare a parlare male di me o a screditare ciò che faccio, sta a loro e questo mostra chi siano in realtà. Io sarò sempre felice per un fratello che abbatte le frontiere. E continuerà ad abbatterle”.

There is no beef. If people wanna keep speaking negatively about me or keep discrediting what i do it’s on them and all that does is show who they are. I will always be happy for a brother beating the odds. And i’m gonna keep beating the odds. https://t.co/l241ZQ2Qk4 — Rudy Gobert (@rudygobert27) January 4, 2021

