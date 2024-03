Russell Westbrook si opera alla mano: quando potrà rientrare?

Nel weekend i Los Angeles Clippers hanno perso Russell Westbrook, uscito dopo 10′ dal match contro Washington per una frattura alla mano sinistra. Le condizioni della point guard sono sembrate subito serie, nelle scorse ore è stato annunciato che Westbrook come previsto si è operato. I tempi di recupero non sono brevi, anche se i Clippers sperano di riaverlo in tempo per i Playoff.

ESPN Sources: Clippers guard Russell Westbrook underwent surgery on his fractured left hand on Monday and the hope is that he will return before the start of the playoffs. pic.twitter.com/2cGISST9ZO

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 4, 2024