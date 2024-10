Shaquielle McKissic parla dell’incidente coi tifosi del Fenerbahce: “MAI vissuto un’esperienza simile”

L’Olympiacos è uscito sconfitto dalla partita inaugurale della stagione di EuroLeague contro il Fenerbahce a Istanbul ed è stato un incontro pieno di tensione. Non solo gli allenatori Georgios Bartzokas e Sarunas Jasikevicius hanno avuto un acceso scambio di battute quando stavano per stringersi la mano a fine partita, ma anche Shaquielle McKissic è stato protagonista di una situazione spiacevole che si è verificata durante la partita con un tifoso dell’Olympiacos.

Mentre l’orologio si avvicinava alla metà del quarto quarto, con l’Olympiacos in vantaggio per 66-65, un tifoso dagli spalti ha iniziato a insultare la guardia americana, che ha reagito e ha ricevuto un fallo tecnico. Il tifoso violento è stato quindi costretto a lasciare il suo posto nell’arena.

Parlando a Nova Sports nel dopopartita, Shaquielle McKissic è tornato sull’incidente

“È inaccettabile permettere simili incidenti in un’organizzazione di alto livello come l’EuroLeague. Ho continuato a dire agli arbitri cosa stava succedendo tra me e i tifosi del Fenerbahçe, ma nessuno ha prestato attenzione”, ha detto.

“Capisco e accetto la decisione presa dall’arbitro Ilija Belosevic. Accetto il fallo tecnico che mi ha assegnato. Ho lasciato la partita perché non riuscivo a concentrarmi sul gioco. Sono 6 anni che gioco in EuroLeague e non mi era mai capitata una cosa del genere”, ha proseguito l’esperta guardia americana.

