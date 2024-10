Billy Baron è costretto a ritirarsi: niente Cina

Qualche settimana fa Billy Baron aveva firmato con gli Shangai Sharks dopo due anni molto difficili a Milano, costellati da infortuni. L’americano si preparava, a 33 anni, ad una nuova esperienza lontana dal basket che conta, ma che gli avrebbe dato la chance di continuare a fare ciò che ama. Invece oggi Baron ha annunciato sui propri profili social il ritiro: una decisione obbligata, secondo quanto emerge dalla lettera scritta dal giocatore. Evidentemente i problemi fisici avuti negli ultimi anni sono insormontabili e hanno lasciato all’ex EA7 l’unica opzione del ritiro.

“Non è mai facile smettere di rincorrere qualcosa, specialmente quando lo hai fatto per tutta la vita” ha scritto Baron.

“Sfortunatamente, l’ultimo anno ho dovuto affrontare il brutto che c’è in questo sport. È stata un’esperienza che non auguro a nessuno. Dopo l’operazione a New York ho provato a tornare in campo migliore di prima. Dentro sentivo che avevo ancora diversi anni buoni davanti a me, ma ho scoperto velocemente che le cose stavano diversamente. Non è come mi immaginavo sarebbe finita. Mentre scrivo questa lettera, sono frustrato per le cicatrici che ho, ma anche estremamente grato per essere arrivato fin qui. Da Olean, New York, fino a Shangai e tutti i 35 Paesi in mezzo, è stato un viaggio incredibile” ha poi scritto l’ex Milano spiegando le ragioni del suo ritiro.

Billy Baron ha poi ringraziato tutti i club in cui ha giocato e menzionato in particolare Giorgio Armani per avergli dato l’opportunità di giocare in Italia. Per ultimi gli Shangai Sharks, con i quali Baron non è mai sceso in campo ma che comunque volevano dargli un’ultima possibilità.

In carriera, Baron ha vinto due campionati italiani, una VTB League, una Lega Adriatica da MVP delle Finali, un campionato serbo e perfino una AmeriCup con Team USA nel 2017.