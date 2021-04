San Severo ritrova il successo dopo due mesi

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Unieuro Forli 85-70

(18-11, 30-21, 21-13, 16-25)

San Severo torna al successo dopo nove sconfitte consecutive e due cambi in corsa di allenatore. Un match ininfluente ai termini della classifica sia per i padroni di casa che per Forlì, ma che ha confermato i progressi di San Severo visti sette giorni fa a Ferrara.

Clarke spinge subito sull’acceleratore in avvio (10-3 5′), Forlì appare un po’ svogliata e subisce l’intensità dei neri che chiudono avanti al 10′, 18-11. Antelli dà il vantaggio in doppia cfira ai suoi (22-11 11′), Contento allunga sino al +15 (31-16 13′), Forlì si rifà sotto con Campori (36-25 17′), prima che due triple filate di Ikangi diano il là al 48-32 con cui si chiude il primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi è ancora San Severo ad essere protagonista con un ritrovato Ogide (25pt 9r) con il divario che comincia a diventare pesante per i viaggianti (64-40 26′). Di Donato dalla lunga distanza firma il massimo vantaggio (69-63 29′), Forlì a cavallo di terza e quarta frazione cerca di tornare in partita (72-57 33′) ma la montagna è troppo alta da scalare ed allora Clarke la chiude definitivamente per il meritato successo casalingo.

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andy Ogide 25 (8/11, 2/5), Marco Contento 18 (3/3, 2/6), Rotnei Clarke 14 (3/6, 2/2), Iris Ikangi 11 (1/4, 3/7), Marco Maganza 6 (2/2, 0/0), Emidio Di donato 5 (1/2, 1/3), Michele Antelli 4 (2/3, 0/2), Chris Mortellaro 2 (1/1, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/1, 0/1), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Simone Franciosi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 35 6 + 29 (Andy Ogide, Marco Maganza 9) – Assist: 17 (Iris Ikangi 4)

Unieuro Forli: Terrence Roderick 21 (6/8, 2/5), Jacopo Giachetti 13 (2/8, 2/2), Aristide Landi 11 (0/2, 3/8), Nicola Natali 7 (2/4, 1/3), Davide Bruttini 6 (2/4, 0/0), Yancarlos Rodriguez 5 (1/4, 0/2), Luca Campori 4 (2/4, 0/1), Riccardo Bolpin 3 (0/2, 1/1), Benjamin babacar Ndour 0 (0/0, 0/0), Samuel Dilas 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 15 – Rimbalzi: 22 2 + 20 (Riccardo Bolpin 5) – Assist: 9 (Riccardo Bolpin 5)