San Severo si aggiudica gara1 dei playout

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Stella Azzurra Roma 72-67

(18-15, 19-13, 5-19, 30-20)

San Severo si aggiudica il primo round della sfida playout contro la Stella Azzurra Roma al termine di un match poco spettacolare ma altamente intenso sotto il profilo dell’agonismo.

I padroni di casa sembrano non risentire del mese di stop forzato causa covid e prendono subito il comando delle operazioni (13-7 6′), si accende Thompson e con quattro triple in fila ribalta tutto (18-21 11′). San Severo stringe le maglie sul numero 1 ospite e trova maggiore fluidità in attacco appoggiandosi a Ogide (29-22 14′), Clarke fissa il massimo vantaggio casalingo (35-26 18′) divario che non muta all’intervallo lungo (37-28).

Al rientro dagli spogliatoi la Stella alza l’intensità difensiva e rientra immediatamente (37-33 22′), San Severo appare stanca e continua a forzare dalla lunga distanza nonostante il prematuro bonus ospite, ma tiene botta ed ha sempre la testa avanti (41-39 28′), poi Thompson con otto filati fa tremare i neri ed alla terza sirena Roma sembra avere buone chance (42-47). In apertura di ultima frazione ancora Thompson per il massimo vantaggio Stella (42-49), due triple filate della coppia USA sanseverese rimetteno a stretto contatto i gialloneri (48-49 32′) che operano il sorpasso con un 3+1 di Angelucci (54-51 35′). Rullo impatta a quota 59 (37′), San Severo questa volta è brava a non forzare e si affida a Clarke che con sei liberi ed un assist chiude la contesa.

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Rotnei Clarke 23 (1/1, 4/11), Marco Contento 17 (2/3, 2/6), Andy Ogide 10 (2/5, 2/7), Simone Angelucci 8 (2/2, 1/1), Chris Mortellaro 6 (2/2, 0/0), Riccardo Bottioni 3 (1/1, 0/0), Iris Ikangi 3 (0/5, 1/5), Marco Maganza 2 (1/3, 0/0), Michele Antelli 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 20 / 27 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Chris Mortellaro 8) – Assist: 18 (Marco Contento 5)

Stella Azzurra Roma: Stephen mark Thompson jr 36 (5/9, 6/11), Nicola Giordano 11 (5/6, 0/2), Lazar Nikolic 5 (2/5, 0/4), Leo Menalo 4 (2/3, 0/3), Roberto Rullo 4 (2/3, 0/1), Sandi Marcius 3 (1/2, 0/0), Elhadji Thioune 2 (1/3, 0/0), Fabrizio Pugliatti 2 (1/1, 0/0), Matteo Visintin 0 (0/1, 0/1), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Dut Mabor 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 14 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Stephen mark Thompson jr 8) – Assist: 8 (Fabrizio Pugliatti 3)