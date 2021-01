San Severo si aggiudica lo scontro salvezza contro la Stella Azzurra

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Stella Azzurra Roma 70-55

(16-11, 16-11, 23-20, 15-13)

Dopo tre sconfitte consecutive torna alla vittoria la Cestistica San Severo che batte il fanalino di coda Stella Azzurra Roma con il punteggio di 70 a 55 e si porta a +4 sui capitolini in ultima posizione.

L’inizio del match sembra il trailer di un film horror tra palle perse ed airball (5-5 4′), Roma si affida esclusivamente a Thompson e va avanti per l’unica volta nei 40′ (6-9 5′) prima che l’intramontabile Mortellaro porti ossigeno alla propria causa (10-9 8′). Fa il suo esordio anche Bottioni ed è proprio l’ex Rieti a fissare il punteggio sul 16-11 al 10′. Nel secondo periodo Thompson firma l’ultima parità della gara (19-19 13′), sale di intensità la difesa giallonera, capitan Di Donato ruba palla e vola a siglare il 27-21, coach D’Arcangeli chiama due time out consecutivi ma le pause non sortiscono l’effetto desiderato: Mortellaro e Contento danno ai locali il vantaggio in doppia cifra alla pausa lunga, 32-22.

Al rientro dagli spogliatoi si sblocca Ogide (37-24 24′), Thompson, nonostante la box and one su di lui, è però imprendibile e lascia aperta una speranza per la Stella Azzurra firmando sei consecutivi (39-32 25′). Contento e Di Donato dalla lunga distanza ricacciano indietro i viaggianti (52-38 29′), prima della tripla da otto metri a fil di sirena ancora di Contento, 55-42 30′. L’ultimo periodo si apre all’insegna di Di Donato che mette al sicuro il risultato con quattro filati (61-44 34′), Angelucci suggella la sua ottima prestazione con il canestro del massimo vantaggio (70-51 38′) che fa scorrere i titoli di coda.

San Severo: Marco Contento 20 (2/3, 3/5), Andy Ogide 12 (3/4, 1/4), Emidio Di donato 10 (3/4, 1/3), Chris Mortellaro 9 (3/4, 1/1), Simone Angelucci 9 (1/1, 2/5), Riccardo Bottioni 5 (1/3, 0/0), Michele Antelli 3 (1/2, 0/1), Iris Ikangi 2 (1/1, 0/2), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Michele Guida 0 (0/0, 0/0), Filip Pavicevic 0 (0/1, 0/0) Tiri liberi: 16 / 30 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Emidio Di donato 11) – Assist: 20 (Riccardo Bottioni 6)

Stella Azzurra Roma: Stephen mark Thompson jr 30 (9/13, 1/3), Kevin Ndzie 8 (4/6, 0/0), Lazar Nikolic 5 (1/4, 0/4), Leo Menalo 4 (2/3, 0/1), Fabrizio Pugliatti 4 (2/3, 0/1), Joel Fokou 2 (1/4, 0/0), Matteo Visintin 2 (1/4, 0/0), Alessandro Cipolla 0 (0/2, 0/1), Thioune Elhadji 0 (0/0, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/1, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/1, 0/0), Dut Mabor 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Joel Fokou 7) – Assist: 7 (Stephen mark Thompson jr 3)