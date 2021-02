San Severo supera Rieti

Allianz Pazienza Cestistica San Severo – Kienergia Rieti 64-61

(18-18, 19-15, 16-12, 11-16)

Torna alla vittoria San Severo che batte in volata Rieti dopo aver rischiato di gettare alle ortiche un match comandato per tutti e 40 i minuti e messo in discussione negli ultimi secondi.

Il solito vivace Jones di inizio partita porta avanti San Severo dopo 5′ (9-5), Taylor sfrutta il suo strapotere fisico contro i lunghi gialloneri e ribalta tutto (11-16 9′), esce dal letargo Ogide e con cinque filati sigla la parità al 10′, 18-18. Nel secondo periodo i padroni di casa provano più volte a scappare (26-23 14′), ma Rieti risponde colpo su colpo ed il match resta in equilibrio (30-30 16′). San Severo è brava a sfruttare il bonus e complice un tecnico alla panchina reatina va a +7 (37-30 19′), prima che Nonkovic s’inventi il 2+1 che manda le due squadre al riposo lungo sul 37-33.

Pronti via e 5-0 casalingo che spinge l’Allianz al vantaggio in doppia cifra (46-35 22′ 2 triple Ikangi), San Severo sembra poter controllare ma non sferra mai il colpo decisivo e la NPC rimane incollata con una contestata tripla di Taylor (53-45 30′). Ancora Ogide protagonista ad avvio ultima frazione (62-49 35′) ben coadiuvato da un indomito Di Donato prontissimo a spazzare i tabelloni in entrambe le metà campo. Sembra finita, ma Rieti è lì sorniona pronta a sfruttare ogni minimo errore giallonero, San Severo perde infatti la via del canestro ed allora con 53″ da giocare c’è ancora vita per i ragazzi di coach Rossi (62-59 Stefanelli 3). L’Allianz sbaglia due volte il colpo del ko, poi sceglie di fare fallo con 8″ da giocare: Stefanelli fa 2/2 (62-61), Contento lo imita, poi incredibilmente dopo il timeout reatino San Severo lascia tutto solo ancora Stefanelli che manda sul ferro il tiro del pareggio.

Allianz Pazienza Cestistica San Severo: Andy Ogide 20 (4/8, 2/6), Andre Jones 16 (8/14, 0/3), Marco Contento 12 (0/2, 2/5), Iris Ikangi 11 (1/3, 3/6), Chris Mortellaro 3 (1/3, 0/0), Riccardo Bottioni 2 (1/3, 0/1), Emidio Di donato 0 (0/0, 0/1), Michele Antelli 0 (0/0, 0/2), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0), Simone Angelucci 0 (0/0, 0/0), Goce Petrushevski 0 (0/0, 0/0), Filip Pavicevic 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 37 13 + 24 (Andy Ogide 13) – Assist: 14 (Riccardo Bottioni 5)

Kienergia Rieti: Francesco Stefanelli 20 (2/5, 3/8), Steve Taylor 14 (4/7, 2/6), Claudio Tommasini 8 (0/2, 2/4), Quirino De laurentiis 6 (3/4, 0/1), Dalton Pepper 6 (3/6, 0/5), Giacomo Sanguinetti 4 (0/3, 0/3), Nikola Nonkovic 3 (1/1, 0/0), Riziero Ponziani 0 (0/0, 0/0), Alessio Fruscoloni 0 (0/0, 0/0), Milos Vujanac 0 (0/0, 0/0), Gabriele Buccini 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 24 4 + 20 (Steve Taylor 9) – Assist: 7 (Giacomo Sanguinetti 3)