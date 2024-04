Gianni Petrucci, le prime parole dopo il grave incidente: “Mi è andata bene, il Signore ci ha salvati”

Dopo una notte in ospedale senza complicazioni, Gianni Petrucci ha poco fa rilasciato le prime dichiarazioni in seguito al grave incidente d’auto avuto ieri sera vicino a Roma. Mentre era alla guida della sua Maserati, il presidente FIP ha perso il controllo della vettura finendo in una scarpata. Le prime immagini, diffuse questa mattina, sono state piuttosto impressionanti ma fortunatamente Petrucci, 79 anni, se l’è cavata. Come se l’è cavata anche la moglie, ricoverata ma non in pericolo di vita.

La prima intervista di Petrucci post-incidente è stata affidata al figlio, Matteo Petrucci, giornalista di Sky, che ne ha poi parlato a Il Messaggero.

“Io sto meglio, ma quanta paura. Il pensiero va a mia moglie, soccorsa e ricoverata in un altro ospedale. Eravamo appena usciti di casa e stavamo sulla discesa ripidissima. A un certo punto in corrispondenza della curva ho perso il controllo della Maserati, non riuscivo a frenare. L’importante è che ce la siamo cavata. Mi è andata bene, il Signore ci ha salvato” ha detto Petrucci al figlio.

Gianni Petrucci ha riportato una ferita alla testa, la frattura dello sterno e sei costole rotte.