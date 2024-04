Denzel Valentine, l’esordio con Milano è stato piuttosto TRAUMATICO

Questa sera, nel match di campionato contro Trento, l’Olimpia Milano ha schierato per la prima volta Denzel Valentine. L’americano era stato annunciato più di 2 settimane fa, con la possibilità di giocare solo in LBA, e ha dovuto attendere un po’ più del previsto per debuttare. Di sicuro quello che i tifosi biancorossi hanno visto contro Trento non è però stato il miglior Valentine, un giocatore che nella sua seconda stagione in NBA era riuscito anche a segnare 10.2 punti di media.

Contro Trento, Denzel Valentine è partito dalla panchina ed è entrato in campo a circa 3′ dalla fine del primo quarto sul 17-25 in favore dell’Aquila. Dopo poco più di 1′, l’americano ha provato il primo tiro, una tripla finita sul ferro, e dall’altra parte ha pasticciato a rimbalzo concedendo una chance di troppo agli avversari, per sua fortuna non sfruttata. Sulla sirena del secondo quarto, Valentine ha provato una penetrazione verso il centro dell’area, con annesso layup stoppato facilmente da Biligha.

Al rientro in campo nel secondo quarto, Valentine era ancora in quintetto. Dopo 1′ ha provato un’altra iniziativa personale, perdendo palla contro Matt Mooney e facendosi sovrastare a rimbalzo difensivo da Biligha. Alla prima pausa di gioco Ettore Messina ha infine tolto l’ex NBA dal campo, sostituendolo con Bortolani, e non lo ha più schierato per il resto della gara.

Alla fine la serata di Valentine si è conclusa con 5′ sul parquet, 0 punti, 0 rimbalzi, 0 assist, 1 palla persa e 1 stoppata subita. Non il migliore degli inizi.