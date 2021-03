Sassari ci prova, ma vince Zaragoza

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Casademont Zaragoza 83-95

(19-23; 21-24, 15-25; 28-23)

Grazie a un terzo quarto pressoché perfetto, la Casademont Zaragoza batte per 83-95 la Dinamo Sassari e inizia al meglio la seconda fase della Basketball Champions League. Nell’altra partita del girone vittoria a sorpresa del Nymburk contro Bamberg per 91-87. Da segnalare nelle file di Sassari l’assenza di Bendzius per un infortunio occorso durante la partita contro la Reyer Venezia.

Dopo il 4-0 sassarese firmato Bilan-Treier, Zaragoza entra in partita e firma un super parziale di 2-17 grazie a uno scatenato Ennis e al 6′ è avanti 6-17. Spissu interrompe il digiuno sassarese e con un mini parziale di 6-0 la Dinamo torna a -5: 12-17. Wiley ridà fiato a Zaragoza, ma Sassari non molla la presa e il canestro allo scadere di Happ chiude il quarto sul 19-23.

I liberi di Krušlin portano la Dinamo a -2, ma ancora una volta Zaragoza non si fa sorprendere e la tripla di Barreiro vale il nuovo +9 iberico: 21-30. Nella parte centrale del quarto Zaragoza sembra poter controllare il vantaggio e al 15′ è avanti 28-35. Sassari grazie alla tripla di Treier e i liberi di Burnell e Spissu torna sorprendentemente a contatto accorcia a -1: 34-35. Zaragoza stringe ancora una volta le maglie in difesa e la tripla del solito Barreiro vale il 35-43. Ennis firma il +10, Bilan riporta Sassari sotto la doppia cifra di vantaggio e il primo tempo si chiude sul 40-47.

Al ritorno dagli spogliatoi le due squadre inizialmente trovano con difficoltà il fondo della retina (43-49), ma è Zaragoza a tentare l’allungo trascinata da Sulaimon e si porta sul +13 (49-62). Spissu realizza il -11 sassarese, ma l’inerzia del match è tutta nelle mani degli ospiti che con Barreiro volano sul +14: 53-67. Zaragoza controlla il vantaggio e al 30′ è saldamente avanti 55-72.

Nel quarto e decisivo quarto Zaragoza improvvisamente abbassa le proprie percentuali al tiro e la Dinamo ne approfitta per provare a ridurre il gap e la tripla di Bilan vale il -8 con 6’20” da giocare. Barreiro ridà la doppia cifra di vantaggio a Zaragoza, Sassari sembra accusare il colpo e gli spagnoli ritoccano il massimo vantaggio: 75-94. Nei minuti finali del quarto la Dinamo riesce a rendere meno amara la sconfitta che per il doppio confronto e al 40′ il tabellone del PalaSerradimigni recita il punteggio di 83-95.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Bilan 26, Burnell 8, Gentile 6, Katić 3, Spissu 24, Chessa NE, Gandini NE, Happ 9, Krušlin 2, Martis NE, Re NE, Treier 5

Casademont Zaragoza: Barreiro 26, Brussino 0, Ennis 14, San Miguel 6, Willey 13, Benzing 5, Fernandez NE, Font NE, Garcia 3, Harris 10, Hilnason 4, Sulaimon 14

Fonte foto: championsleague.basketball

Nato a Sassari e qui laureato in Filologia, Industria Culturale e Comunicazione.