Scafati – Brindisi, le decisioni del Giudice Sportivo e l’indagine della Procura Federale

Faranno discutere le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’acceso finale della sfida tra Scafati e Brindisi.

Nel comunicato del Giudice non c’è nessun cenno all’invasione di campo e a quanto accaduto al termine del match. Con tutta probabilità gli arbitri, essendo già rientrati negli spogliatoi, non hanno assistito al parapiglia finale e non hanno potuto tenerne conto nel loro rapporto.

Alla fine il Giudice ha comminato un’ammenda di 2000 euro alla Givova per “offese e minacce, collettive e frequenti, nei confronti dei tesserati avversari” mentre la sanzione ai danni di Brindisi è stata più elevata. La Happy Casa, infatti, dovrà versare 3000 euro per commutare obbligatoriamente in multa una giornata di squalifica propinata al coach Frank Vitucci per “comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli arbitri a fine gara all’interno del tunnel di accesso agli spogliatoi, fatto che non degenerava per il pronto intervento del 1° assistente allenatore”.

La vicenda però potrebbe non essere conclusa qui. La Procura Federale, infatti, ha annunciato l’apertura di un’indagine che potrebbe portare a nuove sanzioni. In questo caso, infatti, la giustizia sportiva potrà avvalersi delle immagini televisive, dei tanti video diffusi sul web e anche di testimonianze per ricostruire l’accaduto e determinare eventuali responsabili.