Scafati chiude il roster con l’esperta ala ceca Vojtêch Hruban

La Givova Scafati rende noto l’accordo su base annuale sottoscritto con l’atleta Vojtêch Hruban, esperta ala piccola di nazionalità ceca.

Classe 1989, Hruban è un cestista versatile che può ricoprire in egual maniera lo spot di ala piccola e quello di ala grande, garantendo dinamicità (202 cm per 85 kg) ed ottime percentuali al tiro da 3 punti. Nativo di Praga, Vojtêch cresce cestisticamente parlando nelle giovanili dello storico Slavia Praha, club col quale disputa i primi anni di carriera da professionista tra il 2006 ed il 2012 (18.3 punti di media nella stagione 2011/12). Le sue prestazioni suscitano le attenzioni del CEZ Nymburk, società di cui scrive letteralmente la storia per le successive stagioni: per dieci volte consecutive si laurea campione di Repubblica Ceca, abbinando allo “scudetto” anche la Coppa Nazionale in ben sei occasioni. Hruban è protagonista assoluto con numeri sempre in crescendo durante questi dieci anni: 9.9 punti ed il 50% da 3 punti nel record di 20 vittorie e 0 sconfitte nel 2013/14, 13.6 punti in 20 minuti scarsi di utilizzo nel 2019/20 (25-0 il record di squadra), 15.3 punti conditi da 3.8 rimbalzi e 2.1 assist in 22 minuti d’impiego ed ancora un anno da imbattuti nel 2021/22 (33-0). Nelle ultime due annate le avventure da “straniero” in Inghilterra prima, dove con la canotta dei London Lions vince campionato e coppa di Lega contribuendo alla causa con 11.7 punti ed il 52% al tiro in 54 presenze tra tutte le competizioni (arriva agli ottavi di finale di EuroCup, 9.1 punti a partita); ed in A Francese poi, a Cholet, squadra con la quale disputa i quarti di finale dei playoff scudetto e rientra nella Top 16 della Basketball Champions League (52 presenze all’attivo nell’ultima stagione con 8.5 punti di media in campionato, 8.8 in BCL ed oltre il 40% da 3 punti)..

Il giocatore, che ha scelto la maglia numero 77, è già a Scafati e da martedì si unirà ai compagni per preparare la delicata sfida alla Pallacanestro Brescia di domenica 6 ottobre alle ore 18:00 presso la Beta Ricambi Arena – PalaMangano.

Dichiarazione del direttore sportivo, Eugenio Agostinelli: «Aggiungiamo al roster un giocatore di comprovata esperienza europea e leadership: Vojtech è un collante che aumenta la nostra pericolosità sul perimetro, può ricoprire le posizioni di 3 e di 4 tattico quando necessario. Gli ultimi cambiamenti apportati al roster sono dovuti alla volontà dell’atleta Frank Mason di lasciare Scafati, manifestata al club qualche giorno fa, e con il quale stiamo negoziando la risoluzione contrattuale dietro pagamento di un corrispettivo nei confronti della società. Dopo il lavoro effettuato per colmare il vuoto lasciato da un mancato superamento delle visite mediche, Sage Tolbert, sostituito da Paulius Sorokas, non rientra nei nostri piani tecnici e stiamo lavorando affinché si trovi la sistemazione per lui più adatta per il prosieguo della sua carriera. Levan Babilodze al momento proseguirà a darci supporto negli allenamenti, all’interno di un pacchetto di italiani di solidità e prospettiva. Rispetto alla squadra costruita in estate, e considerati i cambiamenti forzati dovuti apportare, con gli arrivi di Cinciarini e Hruban aggiungiamo esperienza e spirito di condivisione all’interno di un roster con una già buona dose di talento. Dobbiamo lavorare tanto, quotidianamente, in campo, su cui ora potrà concentrarsi un roster definito e ben strutturato in ogni posizione, grazie anche alla versatilità di gran parte dei suoi elementi».

Dichiarazione dell’atleta, Vojtêch Hruban: «Sono molto contento di poter entrare a far parte di un club con una storia così ricca come lo Scafati Basket. Arrivo in leggero ritardo, ma sono sicuro che raggiungerò rapidamente la miglior condizione ed insieme ai miei nuovi compagni ed allo staff potremo regalare ai tifosi una grande stagione. Grazie per il caloroso benvenuto, ci vediamo in campo».

Luigi Cocco

UFFICIO STAMPA

Basket Scafati 1969