L’esordio in Serie A di Eric Paschall è stato un FLOP PAZZESCO!

Questo pomeriggio ha fatto l’esordio in Serie A con la maglia di Pistoia Eric Paschall, indubbiamente il colpo di mercato estivo dei toscani, lui che ha giocato per diverse stagioni in NBA, anche insieme a Steph Curry nei Golden State Warriors.

L’americano non sembrava essersi presentato proprio al top della forma ma, nonostante ciò, visto il suo talento, ci saremmo aspettati un esordio sicuramente migliore, anche perché peggiore sarebbe stato praticamente impossibile: 0 punti con 0 su 6 dal campo e -8 di valutazione complessiva.

Alla sua prestazione ha aggiunto solo 4 rimbalzi difensivi, oltre a 1 palla recuperata. Un altro dato estremamente negativo è quello relativo alle palle perse, addirittura 3 in 19 minuti, con anche 5 falli fatti prima del tempo.

Per fortuna per Eric Paschall e per Pistoia, alla fine i biancorossi sono riusciti a vincere contro Napoli nel loro esordio stagionale. Decisivi Karlis Silins con 22 punti in 22 minuti, Michael Forrest con 19 e Maverick Lewis Rowan, figlio del Presidente Ron Rowan, con 17.

Stiamo a vedere se Eric Paschall riuscirà a fare di meglio nelle prossime gare perché altrimenti sarà dura tenerlo per tutta la stagione poiché sappiamo quanto gli stranieri siano importanti per una squadra come Pistoia che ha come primo obiettivo la salvezza.

Immagina in evidenza: Pistoia Basket 2000

