Trieste-EA7 Milano, le pagelle: Ross, Brown e Valentine DOMINANTI! Jeff Brooks MORTIFERO, per l’Olimpia bene solo Mirotic e LeDay

La Pallacanestro Trieste ha iniziato con il piede giusto la stagione, sconfiggendo l’Olimpia EA7 Milano all’Allianz Dome con una gara davvero importante, guidata dai suoi tre americani Colbey Ross, Markel Brown e Denzel Valentine.

Qui di seguito le pagelle della gara tra Trieste e l’EA7 Milano.

Pallacanestro Trieste

Colbey Ross: 8. L’ex MVP della Serie A 2022-2023 ha iniziato questa stagione alla grande con una gara da migliore in campo contro i campioni d’Italia in carica. Conosciamo tutto il talento dell’ex Tortona e Varese e quest’oggi ha deciso di mostrarlo al mondo intero. Anche 6 assist per lui.

Jarrod Uthoff: 5,5. Gioca davvero tanto (35 minuti) ma in attacco non è per niente incisivo (0/7 dal campo di cui 0/5 dalla lunga distanza). In difesa però è una presenza e piazza 3 stoppate mica da ridere.

Michele Ruzzier: 6,5. Continua sulla scia dei passati playoff. Mentalmente connesso e risponde sempre presente quando viene chiamato in campo.

Francesco Candussi: 6. Fa il suo, senza infamia e senza lode, dando una mano alla squadra ogni volta che viene impiegato.

Markel Brown: 7,5. Una vera forza della natura. L’americano è un leader di questa Trieste e soprattutto nel primo tempo tiene in piedi i suoi con diversi canestri dalla media distanza.

Jeff Brooks: 7. Partita in crescendo per lui. Non parte in quintetto ma è senza dubbio un fattore nella vittoria dei giuliani contro l’Olimpia, lui che ha giocato per i milanesi anche in EuroLega.

Jayce Johnson: 5,5. Anche lui come Uthoff non ha avuto un ottimo impatto con il nostro campionato ma siamo certi che avrà tempo e modo per migliorarsi.

Denzel Valentine: 8. Per lui era una partita diversa dalle altre perché è stato voluto e poi accantonato da Ettore Messina durante i playoff. Ne mette 19, secondo miglior marcatore del match, ed è anche una presenza sotto i tabelloni perché cattura 6 rimbalzi.

All. Jamion Christian: 7,5. La sua squadra gioca un basket davvero ottimo, condividendo tanto la palla e mettendo tantissima energia. Questa Trieste può senza dubbio essere la mina vagante di questo campionato, soprattutto davanti ai 6mila e oltre tifosi triestini che accorreranno a vedere le gesta dei propri beniamini.

Olimpia EA7 Milano

Nenad Dimitrijevic: 5,5. Se nella due giorni di Supercoppa era stato il migliore dell’Olimpia con tanto di premio di MVP, quest’oggi ha fatto molta fatica, nonostante i 7 assist smazzati. 1/7 al tiro è troppo poco per un ragazzo con il suo talento.

Stefano Tonut: 6. Non fa male, ma nemmeno bene o addirittura benissimo. Fa il suo, catturando 6 rimbalzi difensivi ma prendendo pochi tiri e comunque chiudendo solo con 4 punti segnati.

Leandro Bolmaro: 6,5. Fa meglio di alcuni ma peggio di altri. L’argentino sa di poter fare di più con questa maglia. In generale comunque è stata una prestazione più che sufficiente.

Zach LeDay: 7,5. Probabilmente se l’EA7 avesse vinto questo match, l’ex Partizan sarebbe stato incoronato MVP della gara. Purtroppo per lui e per l’Olimpia, in questo lunch match è arrivata una sconfitta.

Giampaolo Ricci: 5,5. Mette una tripla nel primo quarto e poi non ci si ricorda più di lui per praticamente nulla.

Diego Flaccadori: SV.

Ousmane Diop: SV.

Shavon Shields: 6,5. Performance abbastanza incostante. Fa un po’ fatica al tiro e di conseguenza soffre a trovare ritmo anche in difesa. Abbiamo visto Shields migliori rispetto a quello di oggi.

Josh Nebo: 5,5. Sta in campo 18 minuti ma non è dominante come ci si aspetta sotto i tabelloni: solo 2 rimbalzi e 6 punti. Può fare davvero molto molto di più con la sua fisicità.

Nikola Mirotic: 7,5. Doppia doppia per punti e rimbalzi (18+10) ed è stato il migliore in campo per i meneghini insieme a Zach LeDay. A volte sembra che predichi nel deserto e infatti è arrivato un KO per l’Olimpia perché non si può andare molto lontani senza un supporting cast adeguato.

All. Ettore Messina: 5. Ci è sembrata un copia-incolla dell’EA7 dell’anno scorso in regular season. Molto molle in difesa, poco concentrata e non pronta per giocare contro 10 giocatori vogliosi di dare tutto davanti a 6mila tifosi giuliani. Serve molto di più per vincere certe partite, altrimenti a Trapani, Venezia, Scafati e altre realtà di questo tipo sarà complesso tornare a casa con il successo.