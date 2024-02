Scambio tra Memphis e Houston: Steven Adams, Victor Oladipo e scelte

I Memphis Grizzlies e gli Houston Rockets hanno concluso uno scambio che sicuramente non avrà effetto su questa stagione, ma che potrebbe avere un impatto rilevante sulle prossime. I Grizzlies hanno ceduto Steven Adams ai Rockets in cambio di Victor Oladipo e tre future scelte del secondo turno al Draft (due del 2024 e una del 2025), come riportato da Adrian Wojnarowski.

Adams si è operato al ginocchio destro prima dell’inizio della stagione e recupererà solo per l’anno prossimo. Oladipo si è rotto il tendine rotuleo lo scorso aprile, non è detto che salterà tutta la stagione ma sicuramente non sarà disponibile prima di qualche mese. La nuova guardia di Memphis ha disputato solo 134 partite nelle ultime 5 stagioni, nell’annata 2022-23 ha segnato 10.7 punti di media. Cosa più importante, Oladipo è in scadenza di contratto in estate e libererà spazio salariale utile per permettere ai Grizzlies di rinforzare il roster.