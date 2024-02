All Star Game, scelte anche le riserve: Kings snobbati, c’è Paolo Banchero

Dopo i titolari, annunciati settimana scorsa, la NBA ha reso note anche le riserve dell’All Star Game di Indianapolis, che si giocherà il 18 febbraio. Le sorprese come al solito non sono mancate, a partire dal roster della Western Conference.

Le riserve scelte sono infatti state Kawhi Leonard, Anthony Davis, Devin Booker, Anthony Edwards, Stephen Curry, Paul George e Karl-Anthony Towns. Proprio quest’ultimo rischia di far discutere, anche perché per convocare KAT è stato lasciato fuori Domantas Sabonis (19.9 punti, 13.0 rimbalzi e 8.0 assist di media in stagione). Probabilmente la scelta di Towns è stata per premiare i Minnesota Timberwolves primi in classifica: presente infatti anche il compagno Edwards. Rimanendo sempre ai Kings, un altro che può recriminare è De’Aaron Fox.

A Est invece sono stati scelti Jalen Brunson, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Paolo Banchero, Bam Adebayo, Tyrese Maxey e Julius Randle. Quest’ultimo, così come Embiid tra i titolari, è attualmente infortunato alla spalla e non potrà scendere in campo il 18 febbraio. Nei prossimi giorni verranno annunciati i sostituti ma il nome di Randle è probabilmente quello che farà storcere maggiormente il naso dei fans. Prima convocazione per Banchero, Brunson e Maxey. Tra i nomi che verranno considerati da Adam Silver per sostituire gli infortunati ci sono Myles Turner, Derrick White, Trae Young e Kristaps Porzingis.